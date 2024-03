La Lilt inaugura "Comunque bella": Nicole si prende cura delle pazienti oncologiche

"Comunque bella", l'estetista Nicole Figliola

TERMOLI. La Lilt di Campobasso ha inaugurato il servizio di estetica oncologica presso la sede di Termoli in via del Molinello 1.





La figura dell’estetista è entrata a far parte a pieno titolo tra i professionisti che hanno l’importante compito di migliorare la qualità di vita dei pazienti in terapia oncologica. Il loro obiettivo è alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti delle terapie ma anche contrastare gli inestetismi che hanno una ricaduta sia sulla sfera sociale che psicologica del paziente.

La Lilt Campobasso ha già fatto esperienza dell’importanza del trattamento estetico durante la malattia grazie al progetto Kintsugi, percorso partecipativo di psico-oncologia, nutrizione ed estetica oncologica dedicato alle pazienti oncologiche, che mutua il suo nome dall’antica arte giapponese di riparare gli oggetti con della polvere d’oro, dando loro nuova vita e maggiore valore. Per questa esperienza diretta, visti i risultati conseguiti con le sedute di estetica oncologica e per dare un ulteriore supporto a chi soffre di tumore ad affrontare la patologia con un'immagine più positiva di sé stessi, l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha deciso di inserire questo importante servizio all’interno dell’ampio programma di assistenza ai malati oncologici.

Tutto questo è divenuto realtà presso la sede Lilt di Termoli, come ascolterete anche dalle parole della presidente la dottoressa Carmela Franchella.

Grande la risposta da parte delle pazienti che sono arrivate numerose, accogliendo l’invito fatto dalla Lilt.

Tutto questo è stato reso possibile da una professionista come Nicole Figliola, estetista termolese specializzata in estetica oncologica, che farà scoprire la possibilità di sentirsi belle pur essendo in terapia oncologica. Ascolteremo anche le sue opinioni e su come agirà con le pazienti che si affideranno a lei. Ancora una operazione messa in atto dalla Lilt di Campobasso per essere sempre vicini e disponibili a questa tipologia di pazienti. Perché sentirsi e farsi belle è un dovere che nessuno può togliere loro. Grazie alla Lilt che in questi anni non ha mai lasciato nessuno indietro e tantomeno solo.

