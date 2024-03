Bocce paralimpiche: molisani protagonisti a Trevi

CAMPOBASSO. Gli atleti della Bocciofila AVIS Campobasso, Pasquale Evangelista e Mauro Piacente, hanno conquistato, rispettivamente, il secondo e il quarto posto nella gara Individuale Nazionale di bocce paralimpiche Sitting, Trofeo Città di Trevi, organizzato dalla società umbra Trevana.

A vincere la kermesse è stato Massimiliano Cricco della trevigiana FAO Motta, stessa società del terzo classificato Ennio Biliato.

I due portacolori molisani, che si sono sfidati in semifinale, sono stati seguiti dal tecnico Domenico Guida.

Due risultati importanti per Evangelista e Piacente, atleti sui quali il movimento boccistico molisano punta in sia vista del 4° Trofeo Bocciamo l'Indifferenza, gara Individuale Nazionale Sitting, organizzata dall'Avis Campobasso e in programma sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, sia in previsione dei Campionati Italiani Individuale e Coppia, che si terranno dal 18 al 20 ottobre.