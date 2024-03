"Operazione estate": la missione degli assistenti bagnanti

"Operazione estate": il dottor Massimo Panunzio

TERMOLI. L’estate è ormai alle porte, e le città marittime si preparano ad affrontare, in sicurezza, la prossima stagione balneare.

Operazione Estate ha iniziato la preparazione teorica e pratica per la formazione dei nuovi assistenti bagnanti, il bagnino nel senso classico della parola. L’assistente bagnante è ben visibile a tutti con la sua canotta rosso fuoco, anche da lontano. Con la sua mansione deve essere sempre attento che in acqua non succeda niente e, in caso contrario, deve essere sempre pronto a scattare per prestare soccorso. Occhi vigili su tutta la spiaggia, su bambini e adulti.

Noi siamo andati nello studio del dottor Massimo Panunzio medico di base e anche Medico Fin, che dà lezioni agli allievi su nozioni di primo soccorso, tecniche di salvavita e altre specifiche per quanto concerne le sue competenze mediche. Per le nozioni pratiche di salvamento in mare c’è l’inossidabile maestro di Salvamento Fin, Vincenzo Salome che ascolteremo nel prossimo futuro.