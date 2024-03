Due passeggini donati alla Valtrigno di San Salvo dalla Kuehne+Nagel

SAN SALVO. Continua la collaborazione tra la Protezione Civile Vatrigno e Kuehne+Nagel per le iniziative di solidarietà in favore di cittadini fragili e con la necessità di avere pari dignità nella società attuale.

Il nostro operato è necessario perché, in una società civile tutti hanno il diritto di stare bene come afferma il site manager della Kuehne+Nagel di Termoli Edoardo Camplone: "Con un po' di impegno collettivo e senza sacrificio, si può costruire una donazione che va diritto al cuore di chi la riceve. Insieme possiamo! ".

"Ringraziamo Kuehne+Nagel di Termoli per aver donato due passeggini alla nostra associazione. Con questa donazione, possiamo aiutare due famiglie bisognose con nuove nascite", ha affermato Saverio Di Fiore della Valtrigno.

Il Presidente della Onlus sansalvese poi ha aggiunto: "È un vero piacere rendere felici due famiglie che hanno bisogno. Ci auguriamo che lo spirito e l'obiettivo di queste iniziative possano fungere da traino per eventuali altre aziende del nostro territorio, per cercare di fare ancora di più. Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare Kuehne+Nagel per il sostegno nelle nostre attività di volontariato e ci auguriamo di poter promuovere nuove iniziative insieme".

La Valtrigno continuerà a sostenere nuovi progetti perché la Protezione civile è anche questo: "Amore e solidarietà".