Erbacce alte, un rettile nell'auto e accorrono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Un rettile crea scompiglio in via dei Pruni. «E abbiamo capito che qua solo se si fa "pubblicità" iniziano a pulire gli spazi verdi. E forse non avrei scritto se oggi non dovevamo chiamare i Vigili del fuoco perché un serpente si è infilato nel cofano di una macchina nel parcheggio del nostro condominio. Ora può anche essere che non è un serpente velenoso, ma vedere comunque un serpente lungo più di un metro fa comunque impressione. Specialmente quando sai che vicino a questo schifo di erbacce c'è il parco giochi e ci sono i bambini che giocano. Come sempre l'unica soluzione siete voi», il messaggio diffuso da una delle residenti.