Arriva l'ora legale: lancette un'ora avanti alle 2 della domenica di Pasqua

TERMOLI. Notte di Pasqua più corta, in virtù dell'avvento dell'ora legale. Alle 2 di domani, domenica 31 marzo, infatti, dovremo spostare le lancette in avanti di un'ora, rinunciando a 60 minuti di sonno, come sempre mitigati in parte dal giorno festivo, ma acquistando più luce del giorno.

L'ora legale sarà in vigore fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024.

Il risparmio energetico

I dati Terna

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nei 7 mesi di ora legale del 2023 il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 140 mila famiglie. Il dato si traduce in un risparmio economico di circa 90 milioni di euro. I benefici dell'ora legale riguardano anche l’ambiente: il minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 180 mila tonnellate.

Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi di Terna, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,1 miliardi di euro.