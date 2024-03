Superbonus e sisma, Lancellotta sollecita il Governo a tutelare i comuni molisani

TERMOLI. Il dibattito sul Superbonus calato sul territorio, con l'intervento dell'onorevole di Fratelli d'Italia, Elisabetta Lancellotta.

«Dalla giornata di ieri, venerdì 29 marzo, ho avviato costanti interlocuzioni con il Governo e le strutture tecniche, al fine di sollecitare la conferma del Superbonus 110%, in termini di sconto in fattura e cessione del credito, per la ricostruzione delle zone terremotate del Molise.

Ho tenuto a rappresentare, anche questa mattina, la situazione al Sottosegretario al MEF, On. Lucia Albano, per evidenziare l'importanza e la necessità, per il cratere molisano, di poter e dover continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come è stato fatto per altre aree dove sono in corso le rispettive ricostruzioni post-sisma, soprattutto per la conseguente accelerazione dei cantieri e della ricostruzione dei territori colpiti che ciò comporterebbe.

Ringrazio il Sottosegretario On. Albano, alla quale ho già dichiarato la mia massima disponibilità per tutto quanto si dovesse rendere necessario, per arrivare al risultato auspicato, durante l'iter parlamentare di conversione del decreto legge n. 39 approvato e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sempre nel rispetto della tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia e di efficienza energetica».