Parcheggi a piè di Castello, se non sono queste soste "selvagge"

TERMOLI. Definirli solo "selvaggi" è dire poco. Questo è quello che accade alla vigilia di Pasqua sulla Passeggiata dei Trabucchi a Termoli.

“Uno stato d’assedio”, dove le macchine sono arrivate fino alle panchine sotto al muraglione.

Se si chiama "Passeggiata" un perché ci sarà. Ma si sa, ignoranti e incivili pullulano. Abbiamo capito che sta arrivando il caldo, ma scendere in spiaggia direttamente con la macchina è da fuori di testa.

Sarebbe stato opportuno anche fare in modo che non ci arrivassero fino a lì, invochiamo controlli, in tanti hanno segnalato l'evidenza di queste trasgressioni, oltre al nostro occhio clinico.