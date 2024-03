Prove tecniche di stagione turistica, a Pasqua già numerosi arrivi dall'estero

TERMOLI. Venti milioni di italiani in viaggio, tanti turisti stranieri in movimento. Non verranno certo tutti in Molise, ma c’è un fermento significativo dalla chiusura delle scuole sulla nostra costa.

La spiaggia finalmente preparata a dovere anche per una Pasqua marzolina, ha accolto già famiglie e comitive che non vedevano l’ora di scendere sulla sabbia, dopo mesi invernali trascorsi nell’attesa.

Mancano gli ombrelloni, se non per qualche presenza sporadica, ma la voglia di relax e divertimento non manca, così come il lavoro per strutture ricettive, ristoranti, insomma, il turismo dell’accoglienza.

Variegata la provenienza di chi si sposta sul litorale adriatico termolese per le festività pasquali, nella speranza che il vento non sia un fattore infastidente e che il sole faccia capolino al punto giusto. Ci sono gruppi e nuclei delle regioni limitrofe, dal Settentrione e diversi stranieri.

«Su una trentina di persona ospitate a pranzo già nel Venerdì Santo la metà venivano dall’Estero», ci ha confidato un ristoratore, insomma, un viatico significativo per una primavera che si prospetta interessante, ci saranno i ponti di fine aprile e inizio maggio, quindi ci si avvierà alla conclusione dell’anno scolastico, che sarà il preludio della stagione estiva vera e propria. Chiaro, il clima è fattore preponderante e predominante, di primavere più problematiche degli inverni stessi ne abbiamo avute, speriamo che non andranno a funestare gli orizzonti di gloria del comparto turistico, che mai come quest’anno vuol partire col piede giusto.

Stamani, in giro, oltreché sulla spiaggia, anche nel borgo antico e in centro tanta gente che ha approfittato della bella giornata, il commercio ne trae beneficio, per fortuna.

