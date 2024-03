Il ricordo di Leonardo Saburro

CAMPOMARINO. Della dipartita di Leonardo Saburro, a Campomarino, uomo di calcio, com’è stato definito, ne abbiamo dato notizia ieri.

Oggi, è Michele Trombetta che ne offre un ricordo personale.

«Una notizia più triste non poteva giungere in occasione della Santa Pasqua, la scomparsa di un carissimo amico e per molti anni collega nello stabilimento che una volta si chiamava Fiat, Leonardo Saburro una grande famiglia, quella dei Saburro a Nuova Cliternia: lui, Emilio, Alberico sono davvero stati importanti per chi scrive, con lui ed Emilio davvero siamo stati più che amici, più che colleghi, li consideravo quasi dei fratelli maggiori che io non ho avuto.

Quanti momenti vissuti insieme durante i turni lavorativi, quanti discorsi sul calcio, Leonardo, così come il fratello Emilio, erano grandi dirigenti calcistici regionali e hanno contribuito fedelmente per molti anni a esaltare con la Cliternina ad alto livello il calcio in quella piccola realtà, a pochi chilometri da Campomarino, Leonardo a livello federale era uno che contava, poi lui ed Emilio si sono ritirati per motivi personali.

Ora per Emilio ed Alberico senza Leonardo sarà tutto diverso.

Grazie Leonardo per avermi dato l'opportunità di conoscerti ed esserti amico, che gli angeli ti accolgano come giusto e merita una grande persona come te».