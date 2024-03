Turisti del Trentino in visita a Termoli

TERMOLI. Dopo otto ore di viaggio sono arrivati sabato pomeriggio a Termoli 35 turisti provenienti da Trento e dintorni.

Ad attenderli in uno degli alberghi della nostra città il presidente dell'Archeoclub locale Oscar De Lena che, iniziando con una bella passeggiata sotto il muraglione, ha raccontato loro la storia dei trabucchi e dei pescatori termolesi. Il racconto è proseguito poi parlando della millenaria storia di Termoli fino ai giorni nostri. Una volta dentro il Borgo, i gentili ospiti sono stati accompagnati per le viuzze e le piazzette caratteristiche del nostro borgo e poi nell'interno della Cattedrale e nella cripta dove hanno potuto conoscere la storia dei nostri due santi protettori San Basso e San Timoteo. Il tour è proseguito poi per la "rejiecelle" e nel Castello.

Centinaia le foto scattate e i complimenti ricevuti per la bellezza del nostro Borgo Antico. La visita si è conclusa in serata in un ristorante locale per una ottima cena a base di pesce molto apprezzato da parte di tutti loro. Il loro tour proseguirà nei prossimi giorni per altre belle e caratteristiche località della Puglia.

Galleria fotografica