Prime uova di fratino sul litorale molisano, al via la campagna di nidificazione

TERMOLI. Il mese di marzo ormai è caratterizzato dall'avvio di una campagna di grande valenza, quella della nidificazione del fratino, con osservazione e monitoraggio da parte dei volontari dell'associazione Ambiente Basso Molise.

Il Fratino vive e nidifica sulle nostre spiagge, il colore degli adulti – grigi sul dorso – rende questa specie difficile da distinguere sulla sabbia, sulla quale costruisce il nido. L’alimentazione del Fratino è costituita prevalentemente da insetti, che il limicolo raccoglie direttamente al suolo o scavando piccole buche sulla sabbia.

Costruito sulla sabbia (in Molise quasi tutti ai piedi delle dune) il nido di Fratino viene di solito riempito da una a quattro uova, covate da 24 a 28 giorni.

Da segnalare l’abitudine “nidifuga” dei pulli, che si allontanano dal nido subito dopo la nascita. I piccoli pulli diventano facili prede.

La sua presenza, in ogni caso, è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero: ogni qualvolta c’è un nido di Fratino significa, che la spiaggia si conserva in buono stato. Il nome Fratino significa letteralmente “piccolo frate” e fu dato a questa specie per via del semicerchio nero simile alla “chierica di un frate” che il maschio in abito riproduttivo presenta sul capo.

Galleria fotografica