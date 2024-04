La scomparsa del nonno del Molise, il cordoglio del sindaco di San Giuliano per Michele Cicora

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Lo aveva celebrato lo scorso 15 settembre, quando aveva spento idealmente le 110 candeline, oggi il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, ricorda nonno Michele Cicora, che si è spento nella tarda serata di Pasqua, ieri.

«Caro Michele oggi è una giornata triste per la nostra comunità, purtroppo ci hai lasciati e soprattutto hai lasciato un grosso vuoto in tutti noi. Pensando ai tuoi 110 anni provo emozione perché hai superato anni tristi e felici di un secolo della storia italiana, hai vissuto in un'epoca in cui erano richieste fatiche e sacrifici. Oggi circondato dall'amore e dalle cure dei tuoi cari hai deciso di lasciare questa vita terrena.

Le mie più sentite condoglianze, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Che la terra ti sia lieve».

I funerali avranno luogo domattina, martedì 2 aprile, alle 10.30, presso la chiesa madre, a San Giuliano di Puglia.