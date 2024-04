Pasquetta caratterizzata dal garbino, caldo e vento spingono ad affollare i locali

TERMOLI. Il vento di garbino, con raffiche che sfiorano i 60 km/h, ben, più robuste di quelle di ieri, ma anche temperatura più calda, con 26 gradi a metà mattina. Questa la cornice climatica del lunedì di Pasquetta sulla costa molisana e a Termoli, in particolare.

Un quadro meteo che non spinge a stare molto sulla spiaggia, ma i turisti e i residenti affollano comunque il lungomare con lunghe passeggiate. A beneficiarne sono di più i locali, realmente quasi tutti sold out, in questo prologo della stagione turistica, in una primavera da poco sbocciata.

Le presenze, come riferito anche sabato scorso, non mancano, con italiani e stranieri a gremire hotel e B&B. Le previsioni inducevano a una inversione di tendenza con possibile pioggia dal medio-tardo pomeriggio, a rendere meno piacevole il rientro.