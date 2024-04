Madonna a Lungo, il decimo pellegrinaggio

TERMOLI. Decimo pellegrinaggio, nella mattinata di martedì 2 aprile, domani, e per l’intera giornata alla Madonna a Lungo, a Termoli.

Nel martedì di Pasqua a Termoli si rinnova la Madonna a Lungo. Nono pellegrinaggio dalla Cattedrale di Termoli al Santuario guidato dal vescovo Gianfranco De Luca. Partenza alle ore 6 da piazza Duomo. Sosta al Santuario della Madonna delle Grazie e proseguimento con arrivo al Santuario della Madonna a Lungo con la celebrazione della Santa messa per i Pellegrini alle ore 8. Alle 9.30 messa per tutti i defunti e “amici del santuario”.

Altre celebrazioni alle 11.30, alle 16.30 con la benedizione dei bambini e alle 18 a chiusura della festa. Intenzioni di preghiera per la Chiesa, Papa Francesco, il Vescovo e i sacerdoti della diocesi, per la pace nel mondo, per le famiglie, per i poveri e gli ammalati, per padre Luigi, per la Città di Termoli e i suoi amministratori, per ogni intenzione personale. L’arrivo del corteo è previsto alle 7.45.

Inoltre, dopodomani, giovedì 4 aprile, meditazione con don Gianfranco Lalli, con canti mariani, a partire dalle 18.30.