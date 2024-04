Manes: «Chiederemo maggiori controlli», le reazioni dopo il rogo dell'isola ecologica

CAMPOMARINO. Ha destato non poche reazioni l'incendio dell'eco-isola della Impregico srl di ieri sera in via Crispi, a Campomarino. Un rogo che oltre a provocare danni all'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nell'Unione dei Comuni "Basso Biferno" (e a Campomarino, che dall'ente associativo è uscito tempo addietro), ha anche avuto conseguenze sulla circolazione, vista la necessaria chiusura al traffico della strada, nel pieno del contro-esodo di Pasquetta.

«Rammaricato e mortificato». Così ha commentato il presidente della Impregico srl quanto è avvenuto al lido. L'incendio ha comportato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e della Polizia locale di Campomarino.

«Sono veramente basito da quello che succede a Campomarino, dopo che Impregico sta lavorando alacremente per riuscire a mantenere pulito il territorio», ha affermato il presidente dell'Unione dei Comuni, Giorgio Manes. «Nei prossimi giorni consiglierò all’amministrazione comunale di incrementare i controlli. Probabilmente qualcuno ha versato carbonella nei box della raccolta differenziata provocando un danno alla ditta».