"Etichetta Alimentare: obblighi, suggerimenti e opportunità per le aziende del settore food”

TERMOLI. Seminario gratuito sull'Etichetta Alimentare al nuovo Auditorium di Termoli.

Giovedì 4 aprile dalle 15:00 alle 17:00 presso l’Auditorium di Termoli (sopra supermercato PAM) si svolgerà l’evento "Etichetta Alimentare: obblighi, suggerimenti e opportunità per le aziende del settore food”. Il seminario è patrocinato dal Comune di Termoli ed è organizzato da aziende e professionisti molisani.

Si rivolge ad aziende di produzione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande e a tutti i soggetti che entrano in contatto o sono interessati all’etichetta e al packaging alimentare.

La giornata ha come obiettivo informare le aziende, i lavoratori e le lavoratrici della produzione, vendita e somministrazione alimentare su cos'è un'etichetta, come comprenderla, realizzarla correttamente e renderla un valore aggiunto per la propria attività.

Per partecipare è possibile prenotarsi al link https://bit.ly/Eventoetichette.

Programma della giornata

La giornata sarà ricca di spunti, con interventi di professionisti e professioniste che, in base alle proprie competenze, lavorano alle diverse fasi della progettazione e della realizzazione dell’etichetta alimentare.

Ecco i dettagli dei singoli interventi: