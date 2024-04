L'Asrem stabilizza 20 tecnici di laboratorio

TERMOLI. Ci sarà oggi, mercoledì 3 aprile, la stabilizzazione, da parte dell'Asrem, di circa 20 tecnici di laboratorio -Tlsb, che "dopo diversi lustri, finalmente, vedranno coronato il sogno del contratto a tempo indeterminato". Un evento di grande significato per il futuro della sanità molisana. Di essi 4 operatori sono già in servizio pressi il laboratorio di Termoli.

«Ma questa stabilizzazione deve necessariamente avere un seguito, perché l'attuale organico di Tlsb continua ad essere insufficiente. Per poter effettuare i turni notturni e festivi bisogna ricorrere, da qualche giorno, ad una nuova turnazione in reperibilità con orario aggiuntivo e, si rende necessaria una particolare attenzione a garantire il previsto numero di ore di riposo per il lavoratore- informa l'anatomopatologo, il dottor Giancarlo Totaro- A Termoli rimane assolutamente necessario assumere almeno altri 3 operatori per garantire, con giustificato ottimismo, il futuro e la possibilità di una normale turnazione senza straordinari. A Termoli infatti permane la singolarità della sostanziale equivalenza tra numero di Tlsb (a cui sottrarre 104 ed esoneri dalle notti) e 9 dirigenti medici e biologi, laddove il dirigente dovrebbe fare il turno attivo mentre il tecnico la reperibilità.

È come dire che i generali sono in numero uguale ai soldati.

Se si sono potuti assumere tanti dirigenti, non si capisce perché è così difficile assumere in modo equivalente gli altri tecnici necessari?

Questo è il momento giusto per risolvere definitivamente il problema degli organici al laboratorio di Termoli e si spera che si proceda all'assunzione di altri 3 nuovi per risolvere completamente il problema dell'organico».