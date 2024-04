«Contrasteremo infiltrazioni e potere della criminalità organizzata»

Il nuovo questore della provincia di Campobasso, Cristiano Tatarelli

CAMPOBASSO. Ha preso servizio lunedì 1° aprile il nuovo questore della provincia di Campobasso, Cristiano Tatarelli.

Dopo essersi presentato ai media, il nuovo questore ha dichiarato di essere al servizio dei cittadini.

«Lavorerò per dare sicurezza ai cittadini- ha ribadito Tatarelli- per consentire a tutti di avere la Polizia al proprio fianco. Avendo fatto, per tutta la mia carriera professionale, lotta contro la criminalità organizzata. ci sarà particolare attenzione alle infiltrazioni e alle presenze della criminalità nella provincia di Campobasso e un utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione del questore, per andare a intaccare il potere della criminalità organizzata. Ci sarà grande sinergia con tutta la Polizia della provincia e con il Commissariato di Termoli, e una sinergia con tutte le Forze dell’Ordine e quindi con la Prefettura».

Tatarelli classe 1965, è originario di Lenola, coniugato e padre di due figlie, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, abilitandosi successivamente alla professione forense.

Dopo aver superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha intrapreso la propria carriera presso il Commissariato di Polizia di Gela nell’agosto 1992.

Ha poi diretto il Commissariato di Polizia di Stato di Taurianova dal dicembre 1994 al dicembre 1995. Dal mese di gennaio 1996 ha assunto la direzione della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, fino al 30 giugno 2008, quando ha ricevuto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Formia. Dal 30 settembre 2009 ha invece diretto la Squadra Mobile della Questura di Latina.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2012, è stato trasferito presso la Questura di Napoli dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Scampia fino al giugno del 2016, quando è stato nominato Vicario del Questore di Latina. Successivamente ha svolto le funzioni Vicario del Questore di Milano, incarico ricoperto fino al marzo 2022.

Sempre nel 2022 è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e, dapprima assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Ispettore Generale, dal 16 novembre 2022 ha assunto le funzioni di Questore di Vibo Valentia.