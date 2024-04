Trasloco del Nido in via Po, «La soluzione è inadeguata alle esigenze del bambini»

TERMOLI. Non sempre (o quasi mai) le situazioni transitorie incontrano il favore di utenti e dell'opinione pubblica. Tra queste, di sicuro il trasloco temporaneo dell'asilo nido di via Po, visto che nella sede originaria sono previsti i lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr.

I più piccini, quindi, sono stati spostati nella sede della scuola elementare. Una scelta dettata dall'esigenza che così i bambini possono frequentare il nido e i lavori nella sede originaria dovranno essere realizzati nei tempi indicati.

Ma nel quartiere c'è malumore: «Nella parte delle scuole elementari destinata ai più piccoli ci piove dentro. La pioggia, in questo periodo, è stata poca ma quel poco i bambini l’hanno preso tutto. Una posizione ventilata, dove non si può nemmeno arrivare con la macchina per accompagnare i bambini all’ingresso. Una parte piccolissima e non idonea - dicono alcune mamme - ci sono bimbi davvero piccoli, stiamo parlando del nido. Non hanno appositi spazi per cambiare i bambini, i bagni sono accanto alla porta d’ingresso che, spesso, viene aperta e i nostri figli, così, sono sempre soggetti a qualche malanno. È una soluzione inadeguata”.

Oltretutto, i genitori chiedono che si dia una condizione di decoro anche nel verde che circonda il plesso.

