Operazioni di varo al Porto di Termoli

TERMOLI. Stamani il personale del Cantiere Navale Italian Vessels procede nelle operazioni di varo del M/P Moby Dick I° presso lo scalo di alaggio e varo presente nell’intersezione dei moli Nord Est e Sud Est del Porto di Termoli.

Nel tratto dell'area portuale destinato alle operazioni, dalle ore 7 fino alle ore 19, è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

La circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade del molo Nord Est prospicenti lo scalo di alaggio e varo, dovrà avvenire come indicato dal personale preposto alle operazioni, prestando la massima attenzione e procedendo con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, in presenza di pedoni ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”. Durante le fasi di sollevamento, è vietato l’avvicinamento, la sosta ed il transito nella zona interessata dalle operazioni di persone e/o mezzi in genere non addetti ai lavori.

Le operazioni-movimentazioni, fermo restando le prescrizioni impartite dalla Autorità portuale di Bari, dovranno avvenire sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;

2. non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni, dettate non solo dal buon senso, che assicurino la prevenzione di incidenti;

3. dovrà porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;

4. il conducente della gru, per lo spostamento all’interno del porto, dovrà essere coadiuvato da almeno due persone, per la più sicura effettuazione degli interventi, al solo fine di prevenire possibili incidenti. Le stesse dovranno disporre l’immediato arresto del mezzo ogni qualvolta si verifichi una situazione 2 di pericolo per gli autoveicoli in transito nonché per le persone presenti nelle immediate vicinanze;

5. è fatto obbligo agli addetti ai lavori l’utilizzo dei dispostivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;

6. durante l’impiego della gru “ELIDRA 260T” devono sempre essere utilizzate le prescritte segnalazioni acustiche (cicalini) e visive (giro faro a luce gialla intermittente) in dotazione al macchinario in parola;

7. devono altresì essere rispettate le norme del Codice della Strada, procedendo a velocità moderata, usando le segnalazioni luminose di cui al precedente comma e predisponendo eventuale illuminazione artificiale nel caso in cui quella naturale fosse insufficiente;

8. assicurarsi che lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;

9. al termine delle operazioni di alaggio e/o varo deve essere ripristinate le strutture amovibili poste a prevenire il pericolo di caduta in mare presenti prossimità delle banchine interessate.

10. garantire con proprio personale la sorveglianza per tutta la durata del trasferimento del mezzo.