Borse di studio per le scuole superiori: a Termoli 115 beneficiari su 250 domande

TERMOLI. Da mesi sono in attesa di conoscere la sorte delle domande per le borse di studio relative alle scuole superiori, bando ministeriale che poi transita tra Regione e Comuni, per l’anno scolastico 2022-2023, considerando che siamo quasi alla fine di quello successivo.

Diversi i genitori che si sono rivolti a Termolionline per saperne di più.

Un ritardo nella trasmissione delle graduatorie è stato giustificato dal blocco dicembrino delle piattaforme telematiche della pubblica amministrazione.

A fine gennaio, la Regione ha inviato la documentazione ai Comuni, «Con riferimento al Fondo unico borse di studio si comunica che, a causa dell’attacco hacker subito dal sistema informativo gestionale Urbi Smart e dei disagi ad esso correlati nella gestione della corrispondenza in entrata e in uscita, solo in data odierna, dopo numerosi tentativi di richiesta di assistenza ai referenti ministeriali dell’apposita piattaforma “IoStudio”, il Servizio scrivente ha acquisito, per le vie brevi, la nota n. 5386 del 18 dicembre 2023 di cui al Registro ufficiale del

Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante l’avvio dell’erogazione delle borse di studio 2022/2023. Considerato l’eccessivo ritardo registratosi in seno a tale comunicazione, si chiede alle Amministrazioni di divulgare tempestivamente il contenuto dell’allegata nota alle famiglie degli studenti interessati, ovvero ammessi e beneficiari».

Abbiamo acquisito direttamente le informazioni tramite l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Termoli e delle 250 domande, sono state considerati beneficiari solo 115 richiedenti, che rientrano in un limite Isee di 8.400 euro, poiché i fondi non erano sufficienti per il livello reddituale entro cui le istanze erano presentabili, ossia 15.700 euro.

Per l’erogazione abbiamo chiesto delucidazioni anche alle Poste italiane: «In merito alla erogazione delle borse di studio, si precisa che Poste Italiane rilascia agli aventi diritto una carta prepagata Postepay sulla quale viene caricato l’emolumento. La richiesta, successiva alla pubblicazione delle graduatorie per ciascuna regione di appartenenza, può avvenire in qualsiasi ufficio postale. Per gli studenti già beneficiari del contributo per le annualità precedenti e pertanto già in possesso di una carta Postepay Borsa di Studio attiva, non è necessario fare richiesta di una nuova carta, poiché il nuovo accredito avverrà sulla medesima carta».

Le famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari individuati dalle Regioni per l’anno scolastico 2022/2023 possono ora ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”, ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità.