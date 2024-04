Trasloco del Nido di via Po, replica il Comune: «Decisioni condivise e lavori adeguati»

TERMOLI. Giunge dal Comune di Termoli la risposta alle lamentele sul trasloco del nido di via Po nel plesso dell'istituto "Achille Pace".

«Gentile direttore, in merito all’articolo intitolato 'Trasloco del Nido in via Po, la soluzione è inadeguata alle esigenze del bambini', pubblicato su Termolionline nella giornata di oggi, si intende chiarire quanto segue.

Innanzitutto, si ritiene opportuno precisare che il Comune non ha deciso autonomamente di trasferire l’asilo nido di via Po presso lo stabile della scuola primaria di via Volturno.

Tale soluzione è stata invece condivisa con la dirigenza della scuola e con la società che gestisce gli asili nido comunali.

Per poter realizzare detto trasferimento si sono dovute affrontare notevoli spese per l’esecuzione di diversi lavori di adeguamento degli spazi interessati.

A seguire, è stato effettuato un importante intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare dell’edificio di via Volturno per scongiurare ogni rischio di infiltrazione di acque piovane.

Infine, sono state eseguite altre lavorazioni per soddisfare le esigenze del personale del nido ed altri lavori saranno realizzati per limitare al massimo ogni eventuale disagio che tale soluzione temporanea può verosimilmente cagionare, compresa la sistemazione del verde esterno che man mano sarà attrezzato al fine di garantire ai bambini confortevoli attività ricreative».