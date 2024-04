Contributi ai giovani, Morena: "Da sempre non ci sono perché finiscono nel capitolo Cultura"

GUGLIONESI. Dopo la notizia dell'approvazione del bilancio da parte del Commissario Prefettizio del comune di Guglionesi e della mancata concessione di fondi ai giovani, al turismo e alle associazioni, arriva la replica dell'ex presidente del Consiglio comunale, Barbara Morena attraverso la sua pagina Facebook.

"Apprendo che il Commissario Prefettizio ha giustamente approvato il Bilancio di Previsione e nello stesso tempo leggo sui social polemiche e stati di ribellione relativi ai contributi alle Associazioni, ai giovani, al tempo libero turismo ecc.

Da ex Amministratore, conoscendo gli atti di bilancio degli ultimi anni, mi viene spontaneo dire che nelle missioni contestate non c'è stata alcuna variazione di spesa, nei capitoli contestati non ci sono mai state previsioni perché tutto è sempre stato caricato sul capitolo della cultura ed erogato come "contributo straordinario".

Il regolamento per la concessione dei contributi per lo sport turismo cultura e tempo libero e lo Statuto del Comune prevedono la richiesta di contributo ordinario entro il mese di ottobre dell'anno precedente appunto per permettere l'inserimento dell'eventuale contributo concesso nel bilancio di previsione, se questo è stato richiesto indubbiamente qualcosa è stata prevista altrimenti si parla di " contributo Straordinario" e tutti sappiamo perfettamente che il Commissario Prefettizio si occupa solo ed esclusivamente della gestione "ORDINARIA" dell'ente. Barbara Morena ex presidente del Consiglio comunale di Guglionesi.