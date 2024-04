Urbanistica, scuole e Gigafactory in agenda nel Consiglio comunale di martedì prossimo

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’Assise Civica per il giorno 09-04-2024 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 10-04-2024 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. deliberazione di g.c. n. 51 del 20.02.2024, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) e al d.u.p. 2024/2026. ratifica.

2. riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma1 lettera a) d.lgs. n267/2000 della sentenza del Tribunale di Larino n.596/2023 - rg n.1065/2020

3. riconoscimento di debito fuori bilancio: tribunale di Larino - rg 950/2022 opposizione a decreto ingiuntivo n.272/2022 - rg 626/2023 opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2023 - intervenuto accordo transattivo per la definizione stragiudiziale autorizzato con delibera di giunta comunale n.37/2024

4. proprietà ricadente in area c/2 di p.r.g. svuotato di potenzialità edificatoria sito in Termoli alla via del Mare- richiedente: Impicciatore costruzioni s.r.l. - proposta acquisizione gratuita aree al patrimonio comunale.

5. realizzazione polo per l'infanzia in contrada Colle della Torre. provvedimenti.

6. variante urbanistica per declassificazione di un terreno da edificabile ad agricolo in c.da Marina - provvedimenti

7. approvazione del regolamento di contabilità dell'ente.

8. nuovo regolamento edilizio - provvedimenti

9. proposta di deliberazione di consiglio comunale prot. n. 11967 del 20.02.2024, avente ad oggetto: "emendamento soppressivo al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico approvato con delibera di c.c. n. 56 del 18.07.2012 e ss.mm.ii."

10. progetto di finanza per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. provvedimenti

11. conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della l. n.241/1990, programma costruttivo ex art.14 l.r. n.30/2009, localizzato in area perimetrata ex l.r. n.17/1985 con deliberazioni di consiglio comunale n.30/2005 e n. 57/2012, denominato "mucchietti immobiliare" e Mario de Santis - provvedimenti

12. mozione prot. n. 3579 del 17.01.2024, avente ad oggetto: installazione di due rotatorie sperimentali (barriere di tipo "new jersey") in corrispondenza rispettivamente degli incroci tra via America-via Stati Uniti e via America- via Argentina-via Canada.

13. mozione prot.4052 del 18.01.2024, avente ad oggetto: sopralluoghi tecnici in via Brasile, via Ancona, via Leopoldo Pilla e via Lissa al fine di accertare e intervenire sulle problematiche che interessano le suddette zone, segnalate dai cittadini.

14. mozione prot. n. 8765 del 07.02.2024, avente ad oggetto: verifica della fattibilità tecnica volta ad adibire il Palairino spazio da destinare anche allo sport del calcio a 5

15. mozione prot. n. 15224 del 05.03.2024, avente ad oggetto: installazione di una rotatoria sperimentale (barriere di plastica di tipo "new jersey") in corrispondenza dell'incrocio tra via Torino e via Catania.

16. interpellanza prot. n. 13958 del 28.02.2024, avente ad oggetto: realizzazione di un complesso industriale denominato Gigafactory - ditta richiedente automative cells company Italia s.r.l.