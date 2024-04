"Senso di responsabilità alla base dell'accordo sulle ferie pregresse"

TERMOLI. Dopo l'incontro al quale hanno preso parte le sigle sindacali, come Faisa-Cisal, Fit, Filt e Ugl e Uil Trasporti, sulle ferie pregresse per Atm e Gtm, le organizzazioni sindacali e la società sono arrivate a un accordo.

«Le organizzazioni sindacali e la società Atm Spa, in data 3 aprile, sono addivenute ad un accordo per il riconoscimento di una indennità (€ 8) per le giornate di ferie fruite ante 01/7/22. Identica intesa ci sarà per le società GTM srl ed ATM appalti (tutte società dello stesso gruppo), speriamo che l’accordo sia di esempio e, a breve, si operi analogamente anche per le altre società molisane.

Dando atto alla società di aver tralasciato tecniche ostruzionistiche e che i rapporti sindacali possano procedere con altrettanta collaborazione per le altre e ben più importanti questioni, l’accordo non ha richiesto particolari difficoltà, in quanto la giurisprudenza comunitaria (sentenza Williams) e nazionale hanno già affermato che il dipendente deve percepire la retribuzione ordinaria anche nel periodo feriale, per evitare un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali (diritto garantito dalla Costituzione).

Per gli stessi motivi, nel 2022 è stato firmato l’Accordo Nazionale per il riconoscimento di una indennità ferie di € 8, per ogni giornata.

Ci preme, con la presente, evidenziare, oltre alla non obbligatorietà dei dipendenti alla prevista conciliazione, il senso di responsabilità delle organizzazioni (e dei lavoratori) che hanno evitato di fare ricorsi giudiziari, con aggravamento delle spese, e, tenuto conto delle difficoltà aziendali, concesso una ampia dilazione dei tempi di pagamento»