Sport, alimentazione e benessere fisico: esperti a confronto

TERMOLI. Stamani, nell’Auditorium comunale di via Elba, si convegno dedicato all’importante legame tra sport, alimentazione e benessere fisico. L’evento organizzato dal Centro Studi Diritti e Libertà Molise, ha riunito esperti del settore, atleti e appassionati per discutere e approfondire le migliori pratiche per massimizzare le prestazioni sportive attraverso una corretta alimentazione.

Il convegno si propone di fornire un’ampia panoramica sull’influenza dell’alimentazione rispetto alle performance sportive, con particolare attenzione ai diversi fabbisogni nutrizionali in relazione ai diversi tipi di attività fisica.

Il convegno ha visto la partecipazione di Sara Rucci (nutrizionista), Danilo Nibaldi (fisioterapista), Germano Guerra (docente dell’Università degli Studi del Molise), di Marco Santucci (campione italiano di beach volley universitario ed ex giocatore di Serie A e Superlega) e di Vincenzo Di Pinto (coach di Pallavolo); relatori che hanno condiviso le proprie esperienze e forniranno consigli pratici per migliorare le performance attraverso una corretta alimentazione ed una corretta attività sportiva.

Intervenuti per i saluti istituzionali l’assessore alla Cultura di Termoli Michele Barile, anche nelle vesti di presidente del centro studi Diritti e Libertà Molise, il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e il presidente onorario della Lilt Campobasso Giovanni Fabrizio. Presente anche il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro.

«Concludiamo il nostro convegno su sport, nutrizione e benessere con grande soddisfazione e ispirazione. Durante questa intensa mattinata di dibattiti e approfondimenti, abbiamo avuto l’opportunità di esplorare in profondità il legame indissolubile tra attività fisica, #alimentazione equilibrata e benessere generale.

È emerso chiaramente che lo sport non è solo una pratica fisica, ma un catalizzatore di #salute mentale e fisica. Abbiamo appreso l’importanza di un’alimentazione adeguata, che non solo supporta le prestazioni atletiche, ma migliora la qualità della vita nel suo complesso.

Inoltre, abbiamo riconosciuto che il benessere non è solo una questione individuale, ma un obiettivo collettivo che richiede l’impegno di tutta la società. Dobbiamo promuovere l’accessibilità allo sport e a una corretta alimentazione per tutti, indipendentemente da età, reddito o background culturale.

Ciò che emerge con forza è la necessità di collaborare tra diverse discipline e settori per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Solo attraverso la sinergia tra sportivi, nutrizionisti, professionisti della salute e decisori politici possiamo sperare di creare un ambiente favorevole al benessere di tutti.

Concludiamo dunque questo convegno con un rinnovato impegno verso la promozione dello sport, della nutrizione e del benessere nella nostra comunità e oltre. Siamo fiduciosi che le conoscenze acquisite e le relazioni instaurate in questa mattinata continueranno a ispirare azioni concrete per un futuro più sano e felice per tutti. Grazie a tutti i relatori, partecipanti e organizzatori per aver reso possibile questo prezioso scambio di idee e esperienze».

Galleria fotografica