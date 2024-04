“Camminata per la prevenzione e per la pace”

PORTOCANNONE. Con le belle giornate tornano le camminate targate Lilt Campobasso all’aria aperta alla scoperta dei paesaggi molisani.

L’appuntamento è per domani 7 aprile in piazza Skanderberg a Portocannone dove si svolgerà la “‘Camminata per la prevenzione e per la pace”, coinvolgendo tante persone in una manifestazione che ha l’obiettivo di perseguire due obiettivi: diffondere da un lato la cultura dei corretti stili di vita con una costante attività fisica ma anche sensibilizzare le persone, a tutti i livelli, contro la violenza della guerra che sta generando morte e distruzione in diverse parti del mondo.

La giornata, che ha visto la collaborazione dell’associazione Il Valore e il patrocinio del Comune di Portocannone, inizierà col raduno in piazza alle ore 10, spazio poi saluti delle istituzioni presenti e quindi via alla camminata.

Intorno alle 11.30 la comitiva ritornerà in piazza Skanderberg e qui ci sarà un momento di preghiera col messaggio di pace pronunciato dal parroco di Portocannone.

La manifestazione si concluderà con l’aperitolio a base di pane e olio extravergine d’oliva, simbolo della dieta mediterranea e di una sana alimentazione.