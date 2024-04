Marciapiedi e messa in sicurezza di via degli Abeti, firmato il contratto di appalto

TERMOLI. Progetti che vengono a compimento in questo scorcio di fine mandato, a Termoli, sotto la guida del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano.

Diverse le sollecitazioni di residenti, nella zona compresa tra contrada Casa la Croce e Difesa Grande, per il tratto di via degli Abeti che dall’innesto di via dei Castagni si congiunge col ponte dell’A14.

Finalmente, è stato sottoscritto venerdì scorso il contratto di appalto per i lavori di riqualificazione ed adeguamento di via degli Abeti.

L’intervento, già programmato dall’Amministrazione comunale nel piano annuale delle opere pubbliche 2024, prevede la realizzazione del marciapiede nel tratto compreso tra l’incrocio con via dei Castagni (rotatoria con statua della madonnina) e via dei Ciliegi.

L’importante strada che collega di fatto il quartiere di Difesa Grande con la zona Sud della città, è sprovvista di marciapiedi e di un’adeguata rete di raccolta delle acque piovane, pertanto i lavori sono particolarmente attesi dalla cittadinanza e anche da chi ogni giorno si reca alla fermata bus che con l’occasione verrà migliorata ed adeguata alle esigenze di sicurezza e comfort dell’utenza.

