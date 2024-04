Alla scoperta delle dimore storiche del Molise: Palazzo Iacovone

POGGIO SANNITA. L’Associazione Nazionale Case della Memoria ha deciso di promuovere in tutta Italia le "Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri" in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile. Il Molise partecipa a questa iniziativa nazionale con una sua storica dimora, il Palazzo Iacovone, ubicata presso il centro storico di Poggia Sannita. In questo antico Palazzo signorile, di epoca medioevale, ebbe i natali il Prof. Cosmo Maria de Horatiis, il 25 settembre 1771. Questi illustre personaggio molisano è stato padre e divulgatore della Medicina Omeopatica in Italia. Visse i suoi primi anni a Caccavone, l'odierna Poggio Sannita, Dopo aver avuto come primo maestro il padre Costanzo, medico e studioso di diverse discipline, all'età di 11 anni viene inviato presso il seminario vescovile di Trivento. Successivamente si trasferì a Napoli per studiare Medicina e all'età di vent'anni conseguì la laurea presso l'università di Salerno. Nel 1800 andò in Francia dove perfezionò i suoi studi.

Per i suoi meriti professionali ottiene, il prestigiosissimo riconoscimento per l'epoca quale Medico camerlengo del Re Francesco I di Borbone. Nel 1825 il Re Francesco lo proclamò Patrono dell'Omeopatia e degli omeopatici. Ha pubblicato delle "Effemeridi di Medicina Omeopatica" e si è occupato dell'insegnamento di Omeopatia e Chirurgia presso diverse Università. Nel 1840 è Presidente del Consenso vaccinico del Regno delle Due Sicilie. Morì il 26 marzo 1850 a Napoli, dove riposa nel Quadrato degli Illustri del cimitero di Poggioreale. La visita al Palazzo Iacovone è una meravigliosa esperienza, un viaggio nella storia, nella cultura e nella civiltà contadina molisana. Al primo piano del Palazzo, nella prima sala vi è una importantissima quanto mai unica e preziosa collezione di libri antichi tra cui sono custoditi i libri del Prof. Cosmo Maria de Horatiis e della Famiglia Iacovone (proprietari da diverse generazioni dell'immobile) tra testi di medicina, di diritto, e numerosi testi letteratura, fanno capolino molte prime edizioni di testi rarissimi. Nella seconda sala, vi è una cucina di epoca medioevale, con forno, camino e una nicchia a livello pavimento, dove è posta una pietra "stricaturu" per lavare il bucato in casa.

Nella terza sala, tra una notevole collezione di libri fa bella mostra di sé, una delle quattro copie originali, esistenti in Italia, della Costituzione Italiana. All'interno dello storico Palazzo Iacovone, è possibile visitare, utilizzando una scala interna in materiale lapideo, l'antico Frantoio "trappito" oleario ipogeo, tuttora funzionante, la cui costruzione risale tra l'XI e il XIII. Poco distante dal frantoio la stalla con la mangiatoia dell'asino, in un locale attiguo è presente una scrivania per la contabilità in un angolo sono esposti contenitori per il vino e attrezzi per la riparazione delle botti, strumenti ed attrezzature originali ritrovati in loco. Nella visita della casa storica sono possibili esperienze sensoriali uniche, che vale la pena provarle di persona in loco. Sul retro del Palazzo, gli eredi Iacovone che ancora vivono in questa bellissima dimora, coltivano un orto con annesso giardino dove producono con antiche ricette, diversi prodotti di nicchia tra cui la marmellata di petali di rose, olio evo, aromi e l'antica lisciva (di cenere di legna quercia) ottima per il bucato e consigliata per un corretto e sano pediluvio.

Giuseppe Alabastro

