«Porteremo la questione di Emodinamica all'attenzione del Consiglio regionale»

TERMOLI. L'evidenza di un anno di lavoro sulle tematiche dell'ospedale San Timoteo approderà a Palazzo D'Aimmo, sotto forma di una interrogazione presentata da Costruire Democrazia, movimento nel quale è confluito nel frattempo, divenendone referente cittadino.

Così esordisce Andrea Montesanto: «Un anno fa, ho condiviso con voi le problematiche che il reparto di Cardiologia/ Emodinamica stava affrontando. Oggi, purtroppo devo informarvi che la situazione non è migliorata. Il consigliere regionale Massimo Romano, come promesso, solleverà queste questioni attraverso un'interrogazione regionale, portando alla luce le problematiche di Cardiologia-Emodinamica

Emodinamica è vitale. È il cuore pulsante dell'assistenza cardiologica, dove ogni secondo conta e può fare la differenza tra la vita e la morte. Avere un reparto di Emodinamica aperto 24 ore su 24 non è solo una necessità medica, è un diritto che abbiamo come cittadini. È essenziale per garantire che chiunque abbia bisogno di cure urgenti possa riceverle a qualsiasi ora del giorno o della notte. La nostra salute non conosce orari, e così dovrebbe essere per i servizi che ci salvano la vita.

Continueremo a lottare perché questo diritto sia rispettato e perché il reparto di Emodinamica possa continuare a fornire il suo supporto indispensabile alla comunità. È una battaglia che riguarda tutti noi, perché la salute è un bene prezioso che dobbiamo proteggere insieme. Non possiamo restare in silenzio mentre i nostri diritti vengono trascurati. Condividete questo post, alzate la voce contro l'ingiustizia di pagare le tasse più alte d'Italia e ricevere in cambio i servizi peggiori. È tempo di chiedere il conto!

Libertà e salute si somigliano: se ne conosce il valore soltanto quando si perdono.” - Henry Becque».