Post sisma, «Positive le modifiche introdotte, ma ora occorre aumentare il personale»

MONTECILFONE. Struttura commissariale post sisma che comincia a prendere in mano le redini della ricostruzione. L’ordinanza che ha recepito alcune modifiche da tempo chieste da sindaci e tecnici è stata commentata da Giorgio Manes, primo cittadino del comune capofila del cratere che coinvolge 21 località: «Dopo una serie di incontri fatti con la struttura commissariale e con il presidente della giunta Regionale Roberti anche commissario alla ricostruzione post sisma 2018 sono state recepite alcune modifiche messe oggi in atto. Annulliamo il tempo perso e lavoriamo per far partire più cantieri possibili. Oltre a tutto ciò, chiediamo maggiore personale per affrontare la fase della ricostruzione e per supportare i nostri tecnici che sono oberati di pratiche e lavoro».

LE MODIFICHE

«Il Commissario, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, eroga il contributo al richiedente per il tramite del Comune, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori e previa richiesta del Comune all’esito dell’istruttoria, da effettuarsi secondo i tempi previsti dalla normativa vigente della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato: Una prima rata di contributo, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori. Per la relativa erogazione, nei limiti della spesa certificata, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici. Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento: del 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e dei servizi tecnici già eseguiti. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per la relativa erogazione della seconda rata di contributo, nei limiti della spesa certificata, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo Sal; fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti al secondo Sal; dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente al primo SAL.

Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori (Sal) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per la relativa erogazione della terza rata di contributo, nei limiti della spesa certificata, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo Sal; fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti al terzo Sal; dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente al secondo Sal; una quarta rata, a saldo del contributo concesso. Per la relativa erogazione della quarta rata di contributo, nei limiti della spesa certificata, il direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, dovrà produrre la seguente documentazione: copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo Sal; comunicazione di fine lavori; conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture - dichiarazioni, etc.); attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati; conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019; Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto Sal.

Qualora la spesa sostenuta fosse superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricato, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate; documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti; dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento; collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione; dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente. Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione prevista.

INVITALIA

Intanto, c’è stata anche una ulteriore ordinanza, la terza del nuovo ciclo, «al fine di garantire in via d’urgenza la continuità del Commissario ed evitare rallentamenti delle attività legate alla ricostruzione privata e pubblica e all’assistenza alla popolazione in considerazione dell’importante attività svolta da Invitalia S.p.A., la convenzione in parola, la cui scadenza era fissata inizialmente al 31/12/2021, prorogata al 31/12/2022 e successivamente prorogata al 31/12/2023 con il richiamato secondo atto integrativo; dopo la nota del 07/03/2024 con la quale Invitalia S.p.A. ha tramesso bozza del 3^ atto integrativo alla convenzione, comprendente il piano operativo delle attività di supporto dell’Agenzia fino al 31/12/2024; è stato disposto di approvare l’atto integrativo alla convenzione, sottoscritta il 12 aprile 2021 tra il Commissario Straordinario e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia S.p.A.) e stipulare la medesima Agenzia il II atto integrativo secondo lo schema ed il piano operativo allegati alla presente ordinanza, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa di cui al decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modifiche e integrazioni; 2. L’atto integrativo alla convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2024 ed avrà effetti tra le parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo; eventuali proroghe e modifiche saranno concordate tra le parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa; 3. L’importo massimo per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione è riconosciuto e stanziato in euro 600mila, per l’intera durata dell’atto integrativo, ivi comprese le spese generali».