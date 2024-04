Tragedia al cementificio, il cordoglio dell’assessore regionale al Lavoro Gianluca Cefaratti

GUARDIAREGIA. Tragedia di Guardiaregia, il cordoglio dell’assessore regionale al lavoro Gianluca Cefaratti.

«Nella giornata di ieri abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di uno dei lavoratori coinvolti nel grave incidente verificatosi in un’azienda di Guardiaregia, che vede ancora ricoverato un secondo uomo rimasto ferito.

Anche se le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi si sperava in un complicato recupero ma che purtroppo non c’è stato. In questo momento di dolore, come Regione Molise intendiamo porre il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro come prioritario, in quanto anche la nostra regione non è assolutamente immune dal triste fenomeno degli infortuni, anche mortali. È nostro dovere adoperarci, insieme alle parti sociali, affinché vengano messe in campo o implementate azioni concrete per prevenire simili tragedie in futuro e non rendere vana anche questa tragedia che ha visto morire un uomo impegnato nel suo lavoro.

Gli strumenti che possiamo favorire o mettere in campo direttamente per prevenire questi tristi eventi sono la formazione e la sensibilizzazione sul tema, anche partendo dai più giovani nelle scuole, con l’obiettivo di garantire la maggior sicurezza possibile sui luoghi di lavoro. Ci stringiamo intorno ai familiari della vittima e ai colleghi dell’impianto che certamente stanno vivendo momenti di grande sconforto e auguriamo una pronta guarigione al secondo lavoratore coinvolto nell’incidente».