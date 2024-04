Giornata ecologica alla "Bufalara", si trova di tutto nei rifiuti abbandonati sul territorio

Giornata ecologica nazionale: intervista al presidente della Congeav, Giuseppe Colangelo

TERMOLI. Per fortuna, oltre a chi sporca, c’è anche chi pulisce. Ma non può andare sempre così.

Occorre un giro di vite nell’educazione delle persone, nel rispetto delle regole.

Assurdo quanto rinvenuto e rimosso oggi, alla periferia Sud di Termoli.

Una giornata ecologica, la prima nazionale del Congeav, che ha permesso diverse azioni, la bonifica di uno dei siti più critici a Termoli, quello della cosiddetta “Bufalara”, tra statale 87 e l’inizio del nucleo industriale, anche la sensibilizzazione con l’arrivo dei bambini, oltre a quella di restituire decoro (ma fino a quando?) alla zona che permette di indirizzarsi verso statale 16, Rio Vivo e Cosib.

La Congeav di Termoli, in occasione della giornata mondiale della salute, ha partecipato prima Giornata Ecologica Nazionale che si terrà a partire dalle ore 8 a Pantano Alto a Termoli. La strada sarà chiusa dalle 8 alle 13.





I volontari della Congeav sono stati impegnati in una importante azione di pulizia.

L'evento era patrocinato dal comune di Termoli e vede la partecipazione di Plastic Free, Rieco Sud Srl, Givova, Miletto, Castorani, Kristania e Tocco. Manifestazione nata per riflettere sulla relazione tra salute umana e ambiente e sensibilizzare sulle buone prassi per preservare tutto ciò che ci circonda: «La nostra salute dipende strettamente dalla salute del Pianeta in cui viviamo».

Presente anche il direttore dell’esecuzione del contratto di Rieco Sud, Daniele Del Ciotto.









Incredibile quanto trovato abbandonato in natura, con buste di spazzatura domestica lanciate in mezzo ai rovi, ingombranti gettati nel ponticello al di sotto della sede stradale, inerti, televisori e altri Raee, alimenti inscatolati, anche quelli dati per i poveri, che evidentemente non sono così indigenti, se li gettano senza aprirli.

Diverse le questioni a sfondo etico che si pongono, scarti di ristrutturazione, svuota-cantine infedeli e persino reti da pesca, nel quantum sottratto al degrado della discarica abusiva, poi conferito nelle varie sezioni dalla Rieco Sud, intervenuta a fine mattinata.

