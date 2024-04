«Hanno salvato mia moglie, grazie ai ginecologi Fiadino e Flocco»

TERMOLI. Trascorso un mese e mezzo da quando l’Asrem ha incaricato il dottor Saverio Flocco come primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli e qualcosa comincia a muoversi, anche nella fiducia restituita alla comunità, o parte di essa.

Lo testimonia la storia di una donna di 40 anni, madre di famiglia, residente in città, che purtroppo per lei ha trascorso le festività pasquali in modo del tutto differente da come avrebbe voluto.

Forti dolori al ventre e la scoperta, inopinata, di una massa presente nell’utero, proprio alla vigilia di Pasqua.

Diagnosi e ricovero, con un intervento ginecologico effettuato pochi giorni dopo e dopo il terrore, di una scoperta così drammatica, la speranza che un’operazione intervenuta tempestivamente possa far tornare il sereno in una casa piombata nella paura.

Per questo, il marito della signora, residente a Termoli, C. l’iniziale del nome del battesimo, ha voluto rivolgersi a Termolionline per manifestare i sentimenti di ringraziamento a tutto il reparto, alla dottoressa Elvira Fiadino e al dottor Saverio Flocco, in particolare, per essersi presi cura dell’amata coniuge.

Un messaggio che evidentemente non rivela l’identità della famiglia, per gli opportuni motivi di privacy, ma che non scalfisce affatto il senso di gratitudine per quanto fatto, parole che abbiamo ricevuto accompagnate anche da commozione.