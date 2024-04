Greco (M5S): «A Larino per parlare di sanità pubblica»

LARINO. «A Larino per parlare di sanità pubblica, in particolate della situazione vissuta dall’ospedale Vietri e dall’Hospice. Dopo l’incontro di Agnone sulle fonti rinnovabili, prosegue la nostra attività sui territori con la serie di eventi intitolata "Focus".

Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 11 aprile nella sala Freda del Palazzo Ducale di Larino. Il tema all’ordine del giorno sarà: “Sanità pubblica sotto attacco, quale futuro?”

Vi racconteremo quanto accade, ma soprattutto vi illustreremo le nostre proposte per migliorare un settore, quello della sanità pubblica, altrimenti destinato alla totale privatizzazione.

Un disegno in atto ormai da tempo che va fermato in ogni sede. Per farlo però serviranno le vostre idee e il vostro supporto. Per queste ragioni rinnoviamo l’invito ad essere presenti al Palazzo Ducale giovedì 11 aprile.

Non mancate!». Così Andrea Greco, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.