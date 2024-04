"Questo è genocidio", l'incontro pubblico di Costituente comunista

CAMPOBASSO. Il giorno 12 aprile, alle ore 18, presso l’Incubatore di Via Monsignor Bologna a Campobasso, Costituente Comunista terrà un incontro pubblico dal titolo “Questo è Genicidio”, in merito alla guerra in atto in Palestina.

L’incontro sarà introdotto da Michele Giambarba (Portavoce Nazionale di Costituente Comunista) ed interverranno Italo Di Sabato (Osservatorio Repressione), Palmiro Di Maria (segretario Regionale del PCI), Hikmet Aslan (Unione Popolare) e Bassam Saleh (Persidente dell’Associazione Amici dei Palestinesi). Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Moriello (Portavoce regionale di Costituente Comunista). Il governo sionista di Netanyhau sta compiendo un vero e proprio genocidio (più di 30.000 morti!) che non ha nessuna giustificazione. Noi di Costituente Comunista vogliamo che tacciano subito le armi, che gli israeliani mettano fine all’occupazione illegale della Cisgiordania e che non ostacolino in alcun modo la nascita di uno Stato palestinese. Netanyhau ed i suoi ministri sono l’espressione della peggiore destra sionista ed ultra nazionalista, la quale oggi è d’intralcio a qualsiasi processo di pace in Medio Oriente. Allo stesso modo riteniamo che sia ipocrita la posizione “cerchiobottista” dei governi europei, degli Usa e della Nato che, se a parole condannano gli eccessi israeliani, nei fatti non sostengono la causa palestinese e non danno luogo ad azioni politiche tali da imporre allo Stato ebraico di sedersi al tavolo della pace.

Costituente Comunista sostiene e sosterrà sempre la resistenza del popolo palestinese, oppresso in passato e oggi barbaramente sterminato. Per noi non vi sarà mai pace fino a quando prevarranno le politiche sioniste e razziste della destra israeliana, e fino a quando Israele non riconoscerà la legittima esistenza di uno Stato palestinese libero!