Esenzioni ticket per reddito, rinnovi e aperture straordinarie

CAMPOBASSO. Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) o regionale (Ssr) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il 1° aprile di ogni anno, gli attestati di esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo, vengono rinnovati automaticamente per gli aventi diritto. Annualmente infatti il Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia rende disponibile alle ASL l’elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per motivi di reddito, sulla base delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps

Questi elenchi sono immediatamente disponibili anche per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta che accedono a queste informazioni, per i loro assistiti, direttamente attraverso i software che utilizzano nel loro studio medico.

È importante però sapere che gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione da reddito, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009 possono autocertificare la propria esenzione.

Questa autocertificazione può essere fatta on-line in autonomia senza doversi recare presso uno sportello Asrem.

Per fare questa autocertificazione gli assistiti della Regione Molise possono utilizzare lo specifico servizio on line al quale si accede con SPID o con CNS-TS o con CIE (Carta d’identità elettronica) al seguente link:

Le quattro tipologie di esenzioni da reddito attive a livello nazionale ed in Molise sono:

– E01 – per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

– E02 – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

– E03 – titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

– E04 – titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Gli assistiti possono verificare attraverso questo servizio online anche la presenza o meno del proprio nominativo nell’elenco degli esenti.

APERTURE STRAORDINARIE

A fronte della grande affluenza che si sta riscontrando per il rinnovo dell’esenzione dal ticket, l’ASReM ha predisposto delle aperture straordinarie, dei propri sportelli, per agevolare gli utenti.

Poliambulatorio di via Ugo Petrella, 1 - Campobasso, apertura:

- martedì 9 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- giovedì 11 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- martedì 16 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- giovedì 18 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- martedì 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Poliambulatorio di via Colle Bellavista, 2 – Bojano, apertura:

- giovedì 11 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- martedì 16 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- giovedì 18 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- martedì 23 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- martedì 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tale procedura è eseguibile anche telematicamente, collegandosi al sito ASReM, nella sezione ‘servizio online’, cliccando su ‘autocertificazione esenzione per reddito’. Accesso tramite SPID, CIE o CNS-TS.