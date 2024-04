"Nel segno della bellezza", il turismo accessibile a Termoli

TERMOLI. Presentazione progetto dell’associazione di promozione turistica termolese Turismol: “Nel segno della bellezza”, dopodomani, mercoledì 10 aprile, presso l'istituto alberghiero di Termoli “Federico II di Svevia”.

L’Associazione di promozione turistica “Turismol” da 15 anni ormai parte integrante del panorama turistico relativo alla promozione del borgo termolese, presenta in collaborazione con il Sae112-Sistema Assistenziale Europeo 112 odv e patrocinato dal Comune di Termoli,un nuovo progetto turistico ed accessibile intitolato: Nel Segno della Bellezza. Al fine di superare ogni barriera o discriminazione nella fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città, la Turismol offre al pubblico dei visitatori sordi la possibilità di conoscere Termoli ed il suo borgo nella Lingua dei Segni italiana (Lis) grazie al supporto di una interprete che sarà presente durante il percorso turistico.

Questo è uno dei primi progetti di inclusione ed accessibilità in campo turistico che saranno presentati; in studio e lavoro a breve anche itinerari turistici dedicati agli ipovedenti e non vedenti.

Il progetto sarà ospitato e presentato mercoledì 10 aprile alle ore 10 presso l’Istituto Alberghiero di Termoli “Federico II di Svevia”.

Interverranno alla presentazione: la dirigente Ettorina Tribò che ha accolto con grande piacere la possibilità di presentare il progetto presso il suo Istituto scolastico; il Sae 112 che garantirà durante i tour proposti la sua presenza e supporto assistenziale; gli assessori al Comune di Termoli: Michele Barile e Silvana Ciciola in qualità di assessore Turismo e assessore alle Politiche Sociali; la presidente dell’associazione termolese “Salam Aps”, Hanen Gzaiel Benmariem, esperta qualificata nell’assistenza dei sordomuti e ciechi le docenti dell’Istituto Alberghiero di Termoli Eliana Pasquale e Cinzia Grafone in qualità di docenza relativa all’accoglienza e referente gruppo inclusione dell’Istituto stesso.