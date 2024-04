«Il nostro impegno per migliorare la città prosegue», interventi sulle strade di Termoli

TERMOLI. L'intervento annunciato con la firma del contratto di appalto per il tratto di via degli Abeti compreso tra il ponte dell'A14 e l'innesto su via dei Castagni rappresenta solo uno degli impegni in dirittura di arrivo che l'amministrazione comunale ha voluto garantire in questa fase di fine mandato.

Incontrando il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, titolare anche dei Lavori pubblici, lui stesso ha voluto porre l'accento su alcune criticità che proprio Termolionline aveva sollecitato nel corso del tempo.

«Abbiamo riscontrato e recepito alcune segnalazioni che Termolionline e dalla cittadinanza erano state rivolte all'amministrazione e siamo intervenuti. Da pochi giorni in via Corsica è stata installata una torre faro sulla rotatoria all'incrocio con viale Marinai d'Italia, che ora illumina in modo adeguato l'intera zona. Sul viadotto Santa Maria, dove mancano alcuni lampioni, abbiamo avviato un contatto con la ditta che li rimpiazzerà, restituendo luminosità notturna anche in quel segmento».

Non solo, Ferrazzano ha sottolineato come siano stati finalmente accesi anche i pali della pubblica illuminazione in via del Pesco e via del Melograno, nella zona artigianale.

Sarà completato il quarto lotto di marciapiedi e illuminazione in via Martiri della Resistenza, fino alla rotatoria dell'ancora che si innesta con via Maratona. Infine, nel parcheggio del Crocifisso, una variante al progetto integrerà anche l'area delle Case Sai, costituendo un vero anello urbano, da un lato riqualificando l'intero comprensorio, dall'altro permettendo di fruire di una viabilità migliore anche nelle vicinanze della scuola primaria.