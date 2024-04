Piani terapeutici, malattie e ricette mediche: il nuovo vademecum dell'Asrem

CAMPOBASSO. Promosso dal Coordinamento Regionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri Molisani, si terrà oggi, alle ore 10.30 nella sala riunioni dell’ASReM, via Petrella, primo piano. a Campobasso, l’atto di firma dell’accordo sul Vademecum su certificazioni telematiche di malattia, corretta compilazione ricetta SSN e rinnovi piani terapeutici su farmaci di cui alle note AIFA 97/99/100.

Si tratta di un Vademecum su certificazioni telematiche di malattia, corretta compilazione ricetta SSN e rinnovo dei piani terapeutici su farmaci di cui alle note AIFA 97/99/100, avente come obiettivo quello di rafforzare la collaborazione tra Medici ospedalieri e del Territorio al fine di ridurre al minimo i disagi per i pazienti e contemporaneamente segnalazioni che possano portare all’apertura di procedimenti disciplinari per violazione del Codice Deontologico, nello spirito più assoluto di collaborazione reciproca tra colleghi.

Il Vademecum farà chiarezza e favorirà la conoscenza sui doveri Deontologici, Legislativi e Giuridici dei sanitari coinvolti nella gestione congiunta del paziente, previsti dalle normative vigenti, al fine di evitare inutili rimandi, perdite di tempo, incomprensioni e conflitti tra colleghi e tra medico e paziente, con conseguenti disagi per tutti gli attori interessati. Il fine ultimo resta, per il medico, quello della tutela della sfera psico-fisica del paziente.

In caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette il certificato di malattia per via telematica all’INPS attraverso i canali come sotto riportato; lo stesso deve essere trasmesso anche dai Medici del SSN operanti nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nei policlinici universitari. L’invio del certificato telematico è possibile attraverso i seguenti canali: il Sistema Tessera Sanitaria, il portale SISS, gli applicativi di Studio del MMG abilitati, le applicazioni per smartphone dedicate, oppure tramite PEC all'indirizzo della Struttura territoriale Inps competente nell’impossibilità di invio telematico. Le Direzioni Sanitarie appronteranno gli strumenti più agili allo scopo e istruiranno i medici all’invio dei certificati con almeno due modalità Si ricorda che, anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (con la sola esclusione del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) la certificazione di malattia va inviata in via telematica all’INPS con le stesse modalità in uso per i lavoratori del settore privato. Se l’assenza per malattia del lavoratore alle dipendenze della Pubblica Amministrazione supera i dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

Ciascun professionista, sia esso medico convenzionato con il Ssn, medico dipendente del Ssn o medico libero professionista, nel rispettivo ambito di competenza, deve provvedere al rilascio al paziente della certificazione di malattia per via telematica secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Tutte le prestazioni richieste dovranno essere comprese nel nomenclatore tariffario e autorizzate in quel momento da Regione Molise. Le strutture erogatrici al fine di facilitare compito del prescrittore specialista che non abbia a disposizione una applicazione dedicata fornisce una lista delle prestazioni di branca con i relativi codici Tutte le prescrizioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica radiologica, di analisi cliniche e di ricovero ospedaliero dovranno contenere l’indicazione del quesito diagnostico prevalente che ne motiva la richiesta. Le strutture sanitarie non sono tenute ad accettare le prescrizioni prive di quesito diagnostico perché non riconosciute a carico del Servizio Sanitario Regionale. Spetta al prescrittore, sia esso MMG, PLS, o medico specialista, indicare sulla ricetta la diagnosi/quesito che motiva l’erogazione di una prestazione sanitaria. Il Medico prescrittore deve aver cura di compilare, altresì, gli spazi relativi all’Area Esenzione e alle classi di priorità: Programmata, Differita, Breve, Urgente. Giova ricordare che, nel caso di “esenzione parziale”, che si verifica quando soltanto alcune delle prestazioni da erogare siano esenti, il Medico prescrittore redige due diverse impegnative di cui una per le prestazioni esenti (con compilazione dell’apposita area esenzione) ed una per le prestazioni non esenti sulla quale dovrà essere barrata la lettera N (non esente) e la relativa classe di priorità: (P)Programmata, (D)Differita, (B)Breve, (U)Urgente. E’ di particolare importanza prestare la massima attenzione nella compilazione delle ricette, assicurandosi di aver apposto il timbro e la firma sulla ricetta cartacea, per evitare la mancata accettazione della stessa da parte della struttura sanitaria e l’increscioso “ritorno” del paziente al Medico prescrittore per una nuova compilazione con conseguenti lungaggini nei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste (e malcontento del paziente) e ulteriore sovraccarico di incombenze in capo al Medico Prescrittore. È infine utile ricordare che la prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate è effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari del SSN. Ne consegue che il Medico specialista che opera in regime libero professionale non può prescrivere prestazioni specialistiche o farmaci su ricettario del SSN; pertanto, tali prestazioni dovranno essere prescritte, se d’accordo, dal MMG/PLS.

Il rinnovo, così come anche la prima prescrizione, dei piani terapeutici sui farmaci di cui alla nota AIFA 97 (anticoagulanti orali AVK e NAD/DOAC nei pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV), alla nota AIFA 99 (farmaci inalatori indicati nella terapia di mantenimento della BPCO) e alla nota AIFA 100 (farmaci inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1, inibitori del DPP4 e loro associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2) è di competenza sia del Medico Specialista sia del Medico di Medicina Generale E’ chiaro ed, anzi, auspicabile che per qualsiasi dubbio/incertezza il MMG può/deve consultare lo specialista o prescrivere gli accertamenti o le visite strumentali ritenuti opportuni ma non può prescrivere una visita specialistica unicamente per “rinnovo del piano terapeutico” potendo, invece, provvedere a ciò egli stesso. Analogamente, il Medico specialista è tenuto ad emettere o rinnovare il piano terapeutico nel corso della visita medica. Si richiama, inoltre, l’attenzione sui seguenti casi: i) Dimissioni del Paziente al quale è stato prescritto un farmaco che necessita, per la prescrivibilità, di un piano terapeutico è necessario che al paziente venga rilasciato, contestualmente alle dimissioni, il relativo piano terapeutico del farmaco; ii) Visita di Medicina Generale/Specialistica al termine di ogni visita, ove ritenuto necessario, il Medico rilascia il piano terapeutico per quanto di Sua competenza. Pur nella consapevolezza dell’esistenza di alcune criticità legate, in taluni casi, all’eccessivo carico di incombenze burocratiche, in altri, a rallentamenti o blocchi del sistema di connettività, si raccomanda a tutti i Medici convenzionati, alle aziende sanitarie, alle Direzioni Sanitarie e alle altre strutture interessate a cooperare al fine del superamento di dette criticità per un più efficiente ed uniforme funzionamento dell’intero sistema sanitario