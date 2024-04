Crac Parmalat, il caso analizzato all'UniMol con Stefania Chiaruttini

CAMPOBASSO. Mercoledì 10 aprile, alle 10.30, nell’Aula H "Giacomo Leopardi" - Dipartimenti di Economia, II Edificio Polifunzionale, Via Francesco De Sanctis a Campobasso - nell’ambito del corso di Forensic Accounting, interverrà la dottoressa Stefania Chiaruttini consulente della Procura della Repubblica di Milano nelle indagini condotte per smascherare la più grande truffa finanziaria perpetrata da un'impresa privata in Europa: Il crac Parmalat.

Con un falso in bilancio per valori che superavano, verso la fine del 2003, i quattordici miliardi di euro, il crac Parmalat ha trascinato con sé i risparmi di 80mila tra obbligazionisti e azionisti, facendo crollare un impero che aveva ramificazioni in numeroso settore.

La Parmalat, oltre all’evidente ruolo nel settore del latte, aveva interessi nel calcio (Parma Calcio), nel turismo (Il viaggio del sestante), nelle Tv (Odeon TV) e interessi in moltissimi paesi europei ed extraeuropei.

La dottoressa Chiaruttini, già protagonista di un interessantissimo documentario sul tema prodotto da History Channel, racconterà agli studenti e alle studentesse del corso di Forensic Accounting il ruolo che le indagini contabili hanno avuto in quello che resta senz’altro il più grande scandalo finanziario italiano di tutti i tempi.

Una presenza, quella della dottoressa Chiaruttini, commercialista in Milano, al corso di Forensic Accounting del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, che testimonia il significativo livello raggiunto, le opportunità e le numerose prospettive offerte dalla laurea magistrale che il Dipartimento ha sviluppato per formare i consulenti del futuro.