Incroci, viabilità e pericoli, in Consiglio approdano le proposte di Capecce

TERMOLI. Sicurezza stradale nelle iniziative del consigliere comunale di minoranza Andrea Piero Capecce. Se ne discuterà in Consiglio comunale stasera, dalle 18. In primis, l’installazione di due rotatorie sperimentali (barriere di plastica di tipo "New Jersey") in corrispondenza rispettivamente degli incroci tra via America-via Stati Uniti e via America-via Argentina-Via Canada.

«Il tragitto di via America si interseca con quelli di via Stati Uniti, via Argentina e via Canada, in prossimità dell’ingresso principale e secondario della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Schweitzer, venendo a formare degli incroci che sono spesso oggetto di incidenti stradali.

Considerato che, trattandosi di un’area nota a Termoli per la frequenza di sinistri, sono molte le segnalazioni dei residenti che suggeriscono l’opportunità di realizzare due rotonde sperimentali in quei punti potrebbero facilitare la guida degli automobilisti riducendo i potenziali punti di conflitto e di contatto tra veicoli, minimizzando così il rischio di collisioni. Inoltre, sono pervenute delle segnalazioni ad opera dei cittadini in merito alle situazioni critiche che riguardano alcune aree della città, tra cui via Brasile, via Ancona, via Leopoldo Pilla e via Lissa.

Per quanto riguarda Via Brasile vi sono molteplici segnalazioni dei conducenti Gtm, i quali denunciano la presenza lungo la via di alberi pendenti che ostacolano la visuale e il passaggio degli autobus. Questo comporta una scarsa visibilità e il fatto che gli stessi autisti si vedono costretti a viaggiare nella corsia opposta per evitare di scontrarsi contro i rami degli alberi. Constatata la pericolosità della situazione che può sfociare in frontali nella corsia opposta tra gli autobus e le autovetture si chiede di provvedere alla potatura degli alberi pendenti lungo la strada di Via Brasile a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale. Infine, l'incrocio tra Via Torino e Via Catania risulta essere un punto critico nel traffico cittadino, con un potenziale rischio di incidenti.

C’è necessità di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in quest'area e considerato che l'installazione di una rotatoria sperimentale con barriere di plastica di tipo "New Jersey" potrebbe rappresentare una soluzione economica volta a contribuire ad una migliore gestione del traffico e ad una maggiore sicurezza per i pedoni e gli automobilisti».