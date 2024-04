La Polizia celebra il 172° anniversario della fondazione

MOLISE. La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua Fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.





Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto Vittorio Pisani.

Successivamente, alle ore 11.00, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, avrà luogo la solenne cerimonia in Piazza del Popolo, durante la quale, sarà conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

La cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo verrà trasmessa in diretta Rai 1 dalle ore 10.50. L’iniziativa sarà seguita in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch?v=6T-wGA7oQL4 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

La cerimonia locale si svolgerà presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “M. Pagano” del Capoluogo, a partire dalle 10.30, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari e sarà caratterizzata anche dall’esibizione dei giovani musicisti della Banda del Liceo Musicale “Giuseppe Maria Galanti” di Campobasso. Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati anche i risultati operativi conseguiti in questa provincia dalla Polizia di Stato, riferiti all’ultimo anno e saranno consegnati alcuni riconoscimenti al personale che si è distinto per particolari meriti di servizio.

Alle ore 09.00, presso il monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato posto in piazzale Palatucci, nelle adiacenze della Questura, ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una corona, a cui ha preso parte il Prefetto Michela Lattarulo.

Da questa mattina fino alle 18.00, in piazza Gabriele PEPE, sarà possibile visitare un’esposizione di auto di servizio, attuali e d’epoca, oltre ad alcuni stand allestisti dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e dalla Sezione Polizia Stradale di Campobasso. A cura del personale della Divisione Polizia Anticrimine sarà, inoltre, distribuito materiale informativo della Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. Durante la mattinata sarà presente in piazza Pepe anche una squadra cinofili antiesplosivo dell’Ufficio Frontiera Aerea di Capodichino-Napoli.