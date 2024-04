"Cattedra inclusiva" in ogni scuola, se ne parla all'UniMol

CAMPOBASSO. Cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Se ne parla all'UniMol, domani, mercoledì 10 aprile, con inizio alle ore 10:00, nell'Aula Magna "Vincenzo Cuoco" del I Edificio Polifuzionale di Viale Manzoni a Campobasso.

La cattedra inclusiva. Una nuova prospettiva dal dibattito aperto", è il tema centrale del seminario che vede tra i relatori, oltre ai docenti UniMol Livia Petti e Filippo Bruni, Dario Ianes (già professore in Didattica e Pedagogia Speciale, Libera Università di Bolzano

autori di diverse pubblicazioni in materia di valori e policies dell’educazione inclusiva nelle istituzioni educative) e Evelina Chiocca, docente presso il nostro Ateneo nei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno.

L'occasione permetterà ai presenti di discutere e di riflettere sull'innovativa proposta di legge “Introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado” presentata dal gruppo dei proponenti (di cui i due relatori fanno parte) a fine gennaio a Roma nello spazio europeo "David Sassoli”.

Questa prospettiva si pone l'ambizioso obiettivo di ripensare in modo profondo il concetto di inclusione scolastica promuovendo un ambiente di apprendimento olistico e adattabile alle esigenze di ciascuno studente. Infatti, secondo la proposta i docenti incaricati su posti comuni/disciplinari effettueranno una parte del loro orario di servizio con incarico su sostegno e analogamente, tutti i docenti in servizio con incarico su posto di sostegno effettueranno una parte del loro orario su posto comune/disciplinare in coerenza, ovviamente, con la loro classe di concorso. Tale modello educativo propone quindi una stretta collaborazione tra il corpo docente superando le consuete e marcate distinzioni tra insegnante curricolare e di sostegno.

Il seminario si rivolge, principalmente, a studenti e studentesse, ai corsisti e alle corsiste dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno oltre che a tutti i docenti interessati.