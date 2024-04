Depuratore del porto, decreto di esproprio per realizzazione la delocalizzazione

TERMOLI. Il dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegnere capo Gianfranco Bove, ha firmato il decreto di esproprio per pubblica utilità dei terreni necessari alla delocalizzazione del depuratore del porto di Termoli, finanziato nell’ambito del Piano Operativo “Ambiente” gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Con delibera di giunta comunale n. 39 del 20.02.2024 è stato approvato il progetto definitivo degli “Interventi volti alla dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto- Comune di Termoli” e dichiarata la pubblica utilità; La realizzazione degli “Interventi a tutela del territorio e delle acque per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli” da parte della Società Acea Molise s.r.l., tra i quali sono inclusi i lavori di dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto, sono riconosciuti dall’Amministrazione comunale come opere di prioritaria urgenza e di preminente interesse pubblico.

Per la realizzazione degli interventi ritenuti di pubblico interesse e di natura strategica per le motivazioni sopra menzionate, occorre dare urgentemente corso ai lavori al fine di rispettare le tempistiche dettate dalla linea di finanziamento;- la disponibilità dei relativi terreni sui quali insiste l’intervento in progetto, assume caratteristica essenziale, urgente ed indifferibile anche considerando che i lavori sono stati appaltati;- occorre pertanto procedere all’espropriazione e all’asservimento di aree di proprietà privata indicate negli elaborati progettuali d’esproprio. Per questo è stata decretata l’occupazione d’urgenza e anticipata dei terreni ricadenti in agro di questo Comune come riportati nell’elenco ditte e nelle planimetrie allegati al presente decreto, per la realizzazione degli “Interventi volti alla dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto. Determinata l'indennità provvisoria di esproprio e di asservimento spettante alle ditte proprietarie dei suoli. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione e di asservimento è dovuta l’indennità di occupazione nella misura stabilita dall’art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001, pari ad un dodicesimo dell’indennità dovuta per l’esproprio o l’asservimento per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua. Il decreto definitivo di esproprio e di asservimento dovrà essere emanato nel termine di cui all’art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall’approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità. La ditta proprietaria che intende accettare l’indennità attribuita, potrà darne comunicazione al Settore IV Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Termoli entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avrà diritto a ricevere un acconto pari all’80% dell’indennità; a tale scopo, nel predetto termine, si dovrà inoltrare ai recapiti dell’autorità espropriante una dichiarazione di accettazione, resa con l’apposito modello predisposto dall’autorità espropriante denominato “Dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni” contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l’accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l’applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell’indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia. In caso di ulteriore silenzio il Comune di Termoli procederà d’ufficio a richiedere la determinazione dell’indennità definitiva all’apposita Commissione Provinciale. Il pagamento del saldo avrà luogo con successivo atto dirigenziale una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio e di asservimento, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti. A seguito della presentazione delle osservazioni, il Comune di Termoli si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l’indennità provvisoria.