Balneari, convocato d'urgenza un tavolo tecnico a Roma

TERMOLI. Palazzo Chigi ha convocato i presidenti di tutte le associazioni nazionali degli imprenditori balneari per oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 17.

La riunione d'urgenza così precipitosamente convocata si terrà a poche ore di distanza dalla manifestazione dell'11 aprile.

"Ciò che serve è subito una legge "Meloni" che superi quella "Draghi" per eliminare l'attuale caos amministrativo e metta in sicurezza la balneazione attrezzata italiana. Tutto il resto sono inutili chiacchiere a fini puramente dilatori e defatigatori. Abbiamo aspettato finora. I balneari non possono aspettare neppure un giorno in più. Ci vediamo giovedì a Roma! A maggior ragione dopo questa convocazione tanto inutile quanto furbesca". Dichiarano i balneari, da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti.

La lettera di convocazione è stata inviata lo scorso lunedì 8 aprile, dunque con un preavviso piuttosto scarso. L’ipotesi è che il governo sia preoccupato per le possibili contestazioni che potrebbero emergere alla grande manifestazione di piazza convocata per domattina a Roma dai sindacati di categoria Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti. Nonostante gli organizzatori abbiano sottolineato che l’iniziativa «non è contro il governo, bensì per sollecitare le istituzioni nazionali a legiferare con urgenza», gli imprenditori balneari sono esasperati a causa dell’inerzia del governo Meloni, che dopo un anno e mezzo dal suo insediamento, non ha ancora mantenuto la sua promessa di salvaguardare la continuità degli attuali concessionari.

Perciò non sono da escludere striscioni o discorsi che potrebbero irritare la premier, in quanto provenienti da un bacino elettorale che l’ha votata con convinzione e che sta iniziando a temere un tradimento o quantomeno uno scarso interesse per la questione.