Linea ferroviaria chiusa, bus e coincidenze: l'odissea dei viaggiatori

TERMOLI. Continua la sospensione della Rete Ferroviaria Italiana a seguito dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo, sulla linea Pescara-Foggia, dall’8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile, nel weekend del 13 e 14 aprile 2024 viene garantita la circolazione dei treni a lunga percorrenza, come indicato nel comunicato stampa della Rete Ferroviaria Italiana del 29 marzo 2024.

Oggi alle ore 12:30 circa, erano presenti nell’area di sosta dei bus sostitutivi, antistante la stazione di Termoli, e precisamente in via Duca degli Abruzzi, due autobus (in partenza per San Vito Chietino alle 12:39), ma nessuno dei due riportava indicazioni specifiche, della destinazione, fermate, orario di partenza e senza assistenza all’esterno da parte del personale Ferrovie dello Stato, probabilmente in pausa pranzo, presente solo il personale in Biglietteria.

I viaggiatori diretti a Pescara, con autobus sostitutivo delle 13:03 non avevano alcun supporto se non quello ricevuto precedentemente in biglietteria ma senza altro supporto o indicazione esterna è stato difficoltoso individuare il mezzo, perché dopo pochi minuti è giunto un terzo autobus, e i viaggiatori ha vissuto momenti di incertezza e di forte preoccupazione per il timore di non arrivare in tempo a Pescara per prendere la loro coincidenza.

Diversi viaggiatori si sono sentiti sballottati a destra e a manca, perché su indicazione degli autisti dei bus, erano alla ricerca del personale FS di Assistenza all’esterno (che non hanno trovato). Sarebbe il caso di potenziare il servizio assistenza esterna delle Ferrovie dello Stato (almeno durante la pausa pranzo), per agevolare i viaggiatori in partenza, in particolare è un servizio utile ai cittadini stranieri, alle persone anziane e ai soggetti diversamente abili, che hanno difficoltà ad individuare qual è il mezzo sostitutivo e più indicato per raggiungere poi in tempo utile la loro destinazione. Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica