A quasi 70 anni: la 134esima e ultima donazione Avis di Mario Di Blasio

TERMOLI. L’ingegner Mario Di Blasio lo conosciamo ormai da quasi 30 anni, ne compirà 70 il prossimo 20 maggio e questa mattina, lui che si mantiene in forma con jogging sistematico, stamani ha compiuto l’ultima donazione di sangue della serie, la 134sima, nel centro trasfusionale dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Una esperienza che ha voluto raccontare e condividere dal suo profilo social.

«Oggi è stato un giorno emozionante, ho effettuato la mia 134° donazione (sangue-plasma-piastrine).

È lontano quel 4 settembre 1988, quando il mio amico dottor Lino Di Sapia, che poi sarebbe diventato nel 1995 il sindaco della mia città e che mi onorò della delega assessorile ai Lavori pubblici (poi bissata con la Giunta Greco undici anni dopo), ma la soddisfazione di dare un piccolissimo contributo agli altri è rimasta invariata. Ho ancora alla mente quando arrivò nel Centro Trasfusionale di Termoli nella vecchia sede di via Molinello la macchina per la donazione delle piastrine e il mio amico dottore mi sollecitò a fare una delle prime donazioni, il mio sangue ben si prestava. Fu un po’ dura, fui attaccato alla macchina quasi 1 e mezza ma al termine mi sentii come quando raggiungo la vetta di una montagna nella mia nuova passione del trekking.

Oggi ho provato una certa tristezza subito svanita al pensiero di quanti giovani si impegnano in questo atto volontariato. In una società confusa sono convinto che loro sono una parte bella ed entusiasta.

Oggi mi ha fatto piacere immortalare il mio ultimo impegno con un altro amico, mio compagno di scuola al Geometri Mario Ianieri che tanto ha dato all'Avis».

Galleria fotografica