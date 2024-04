Effetti ambientali della Gigafactory, Ferrazzano "relaziona" in Consiglio

TERMOLI. L’iniziativa promossa in sede consiliare dai consiglieri Pd-VotaxTe sulla Gigafactory di Termoli aveva suscitato notevole interesse, se ne è discusso nell’ultima seduta, col vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano che ha risposto in aula.

«L’iter seguito per il rilascio del nulla osta di fattibilità (Nof), da parte del Comitato Tecnico Regionale (Ctr) presieduto dal comandante regionale dei Vigili del fuoco stato è svolto osservando quanto previsto dalla normativa applicabile ovvero dal decreto legislativo 105/2015. In particolare, il Comune di Termoli ha provveduto all'attuazione di quanto previsto in materia di consultazione pubblica ed accesso alle informazioni pubblicando nell'albo pretorio del Comune, dal 28.09.2023 al 13.10.2023 (prot. n. 4206), l'avviso dell'avvio dell'istruttoria tecnica sul progetto.

In merito a tale avviso, non è pervenuta al Comune alcuna osservazione da parte del pubblico.

In data 21.12.2023 è stato assunto al protocollo dell'Ente il rapporto preliminare di sicurezza relativo al progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie per il settore automotive. A conclusione del procedimento istruttorio è stato trasmesso il Nof condizionato a ulteriori, diversi e distinti adempimenti e prescrizioni da assolvere nella fase di messa in esercizio dell'impianto.

Sono stati preventivamente valutati gli effettivi rischi di natura ambientale che possono derivare dal processo produttivo della Gigafactory; progetto sottoposto a un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; stante la tipologia progettuale, gli aspetti e gli impatti conseguenti, nonché i pareri delle diverse autorità competenti, tale procedimento si è concluso positivamente con l'esclusione del progetto dalla procedura di Via.

Sono stati preventivamente valutati i rischi per la salute dei cittadini che potrebbero derivare dall'utilizzo di sostanze "altamente nocive"; in ambito autorizzativo sono stati prodotti studi in merito ai rischi per la salute dei cittadini e studi modellistici su emissioni in atmosfera e rischio di incedente rilevante.

Sono già state individuate dalla società richiedente Acc Italia S.r.l. tutte le misure di sicurezza da adottare per garantire i lavoratori che dovranno venire a contatto con queste sostanze altamente pericolose e nocive; nel rapporto preliminare di sicurezza, presentato in ambito Nof, sono state elencate e descritte le misure di prevenzione e protezione previste per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il piano di sicurezza e di evacuazione sarà presentato in sede di rapporto definitivo di sicurezza come previsto dalla normativa applicabile.

Sulla fuoriuscita accidentale di materia prima possa avere conseguenze per la tutela ambientale del nostro territorio stante le misure di prevenzione e protezione previste, valutato dal Ctr, il Rapporto Preliminare di Sicurezza ha escluso effetti esterni allo stabilimento.

In caso di incendio, anche di manufatti diversi ma vicini, sugli effetti che si potrebbero avere sugli altri insediamenti produttivi del Consorzio industriale e sulla Città di Termoli ed in particolare delle zone particolarmente a ridosso del Consorzio come per esempio ii quartiere di Difesa Grande, stante le misure di prevenzione e protezione previste, valutato dal Ctr, il Rapporto Preliminare di Sicurezza ha escluso effetti domino verso l’esterno.

Sullo stoccaggio delle materie prime e successivamente delle batterie nell'insediamento di Termoli i fattori di rischio legati al trasporto sono stati considerati negli studi di valutazione, valutato dal Ctr.

Infine, per l'espletamento dell'attività produttiva occorrerà prevalentemente personale altamente specializzato, i primi dipendenti Acc provenienti da Stellantis sono già in formazione presso i siti francesi della società. Altri, cosi come riferito dalla ditta, saranno assunti da Stellantis a Termoli in maggio per iniziare lo stesso percorso formativo e ulteriori gruppi saranno assunti e avviati in addestramento nel corso del 2024».